“Estamos aquí mostrándoles nuestro respeto y condolencias”: Presidente del Congreso acude a funeral de don Víctor

El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, acudió al funeral del empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora Maru Campos.

“Muy lamentable la pérdida de un empresario chihuahuense que mucho aportó aquí al estado”, dijo Ramírez Gutiérrez.

“Estamos aquí mostrando la solidaridad a la señora gobernadora, a su familia, a sus hijos, Víctor y Manuel, a su hija Mónica. Estamos aquí mostrándoles nuestro respeto, nuestras condolencias y nuestra más grande forma de afecto para la familia”, añadió el presidente del Poder Legislativo local.

Víctor Cruz Russek falleció el domingo 5 de octubre tras padecer cáncer, era un conocido empresario y ganadero, esposo de la gobernadora de Chihuahua, con quien contrajo nupcias en enero de este año.

octubre 6, 2025 12:29 pm

