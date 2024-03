Estado no tiene que atender carreteras federales, aún así ha tenido más capacidad; sañala CMIC 

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Julio César Mercado Rodríguez dio su punto de vista luego de que ayer el diputado y coordinador de la bancada de Morena Cuauhtémoc Estrada dijera que el Estado se está “lavando las manos” al no atender tramos carreteros federales, es el líder de los constructores quien enfatizó que está es una tarea del Gobierno Federal.

En este sentido, el máximo representante de los constructores, reconoció que hay un grave problema en los diferentes tramos carreteros federales ya que no se han atendido debidamente por parte de la Federación, ya que es su tarea el mantenimiento de los tramos aun cuando el Estado ha intervenido en pocas ocasiones por falta de un convenio de colaboración.

“No entendería el comentario por que esta muy claro cuales son las estatales y cuales son las federales entonces, no conozco porque haya comentado, eso por que el estado no tiene porque el estado pues no tiene porqué atender las carreteras federales, sin embargo yo creo que como ciudadanos nos interesa mucho y como empresarios que haya una buena comunión y sobre todo un convenio de colaboración si la federación no tiene la capacidad ahorita para llevar a cabo el mantenimiento el estado lo pueda reparar”, comentó.

Asegura que la federación no ha permitido este proceso, están en espera de que se libere el presupuesto correspondiente a este año, sin embargo, hay un latente riesgo en los tramos carreteros en donde incluso se han presentado accidentes.

El líder de los constructores, espera que se den los debidos convenios para la atención de tramos carreteros en donde los mismos diputados han hecho los exhortos debidos, ya que es urgente la reparación de carreteras y poca participación de la federación en la atención de estos.