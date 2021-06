Establece IEE protocolo sanitario para la Jornada Electoral

Noticias de Chihuahua.-

El próximo 6 de junio, día de la Jornada Electoral, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) implementará una estrategia de control sanitario indispensable y fundamental para contener la diseminación del SARS-CoV-2 (COVID-19).

Este protocolo está contemplado para todas las áreas del instituto, Asambleas Municipales, Asambleas Distritales y Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, este último espacio por ser la sede de la Sesión Permanente del Consejos Estatal del IEE.

Todas las personas que ingresen a las instalaciones electorales, deberán acatar el presente Protocolo y se prohibirá el acceso a quien se niegue a ello o presente sintomatología respiratoria y/o fiebre.

Se establecerá un filtro sanitario en la entrada de las oficinas centrales, de las 67 Asambleas Municipales y las que correspondan a las Asambleas Distritales, así como del Centro de Convenciones, en el que personal médico y personal capacitado para tales efectos, valorará los signos de enfermedades respiratorias y temperatura corporal, así como también realizará el procedimiento de acceso de conformidad con lo siguiente:

• Se colocará un tapete desinfectante o alternativas similares con hipoclorito de sodio con concentraciones de al menos el 0.5%.

• Se verificará de manera visual si cuenta con tos y/o escurrimiento nasal.

• Se medirá el nivel de oxigenación, misma que no deberá ser menor a 90.

• Se tomará la temperatura corporal, la cual no deberá exceder los 37.4°C.

• En caso de no presentar sintomatología respiratoria y/o fiebre, se dará el acceso para lavarse las manos, mínimo por 30 segundos; si no se cuenta con un baño cercano, se proporcionará gel a base alcohol al 70%.

• Posteriormente se proporcionará gel a base de alcohol al 70% para desinfectar las manos.

• Una vez verificados los puntos anteriores, las personas deberán retirar su cubrebocas y colocarse el nuevo que se le proporcionará; en caso de ser desechable tendrá que colocarlo en el depósito previsto para ello (se contará con un bote exclusivo para ese fin, con tapa y bolsa de plástico).

• Al exterior del filtro sanitario se colocarán marcas en el piso para garantizar la distancia de 2 metros entre las personas que hagan fila para el ingreso.

• Todas las personas, sin excepción alguna, deberán pasar por el filtro sanitario y contar con la aprobación del personal médico o capacitado para ello, para el ingreso a las instalaciones.

Quienes permanezcan al interior de las instalaciones deberán atender las siguientes medidas sanitarias:

• Uso obligatorio y adecuado del cubrebocas proporcionado en el filtro sanitario.

• Cuidar en todo momento que la distancia sea de al menos 2 metros.

• No saludarse de beso, mano o abrazo;

• Respetar en todo momento la señalética colocada en las instalaciones.

• No compartir equipo de protección personal.

• Al estornudar o toser, utilizar el ángulo interno del brazo, nunca las manos.

• No consumir bebidas o alimentos al interior de las instalaciones, solo dentro de las áreas debidamente señaladas para ello (área de comedor).

• Se proveerá de dispensadores con gel, en distintos puntos dentro de las instalaciones.

• Abstenerse de cualquier acto que implique discriminación para las personas que hayan tenido la enfermedad COVID-19, hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido, o presenten síntomas que pudieran asociarse con la enfermedad.

El acceso a las sedes destinadas para la Jornada Electoral será restringido, limitándose únicamente a la participación de las personas acreditadas para ello y que correspondan al turno de trabajo en el que participarán; así como a aquellas que ingresen para suplir a alguna representación ausente, observadores y observadoras, invitadas e invitados especiales y aquellas que el aforo permita, según la semaforzación.

Se permitirá el acceso a una persona representante por cada medio de comunicación, la cual en todo momento deberá acatar las indicaciones anteriormente señaladas; en caso de que sea un medio que requiera de un camarógrafo/a o fotógrafo/a, se permitirá el acceso temporal de dos personas, considerando la capacidad del aforo permitido.

Deberá garantizarse que los grupos de trabajo tengan el espacio adecuado para mantener la sana distancia, además de contar con la ventilación adecuada en el inmueble.

Los espacios, superficies, equipos y otros elementos de trabajo como escritorios, mesas, sillas, barandas, pisos, teclados, teléfonos fijos, equipos de cómputo, así como en las áreas de uso común, como manijas de puertas, llaves, grifos, inodoros, y demás espacios y equipo existente en las instalaciones, deberán limpiarse y desinfectarse antes de comenzar la jornada de trabajo, al menos cada dos horas durante el periodo en que se encuentren en uso y al finalizar la misma.

Se deberá respetar el aforo permitido, el cual será en base al semáforo epidemiológico vigente del día de la Jornada Electoral.