Esta vinculación no afecta mis derechos políticos, recorreremos todo el estado a conquistar las almas: Maru

Noticias de Chihuahua.-

Luego de la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, Maru Campos Galván dio un mensaje a los medios de comunicación y los chihuahuenses, en el que reiteró que la vinculación no significa culpabilidad, ni que pese sobre ella alguna sentencia, por lo que sus derechos políticos se encuentran a salvo.

Reproducimos a continuación el mensaje íntegro de Maru Campos:

“La vinculación a proceso que hoy se ha definido no significa que se haya dado la razón al ministerio público, ni significa que se hayan confirmado sus acusaciones.

La definición del juez no es vinculante para una responsabilidad penal.

Yo tengo confianza en el sistema judicial y sabedora de las consecuencias decidí enfrentar la formulación de la imputación. Sin embargo, como lo refirió el juez, esto de ninguna manera altera el trato de presunción de inocencia que se debe guardar sobre mi persona.

Apenas comienza el proceso formal de investigación, y pasará tiempo hasta que se desahoguen las investigaciones.

Como ustedes escucharon el propio juez muchas de las pruebas que hoy se mencionaron deben ser llevadas por control judicial, pues en esta etapa inicial la fiscalía no nos permitió acceder a ellas debidamente.

Sé que hay quienes querrán decir que con esta audiencia se comprueba el delito o la culpabilidad, pero eso es completamente falso.

Por esa, quiero dejarles muy claro que esta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta mis derechos políticos de votar y ser votada, por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral, porque ahora hay una razón más para luchar para que las instituciones cumplan con su vocación y sirvan a los chihuahuenses, y no sirvan solo a la persecución que desde hace tiempo se desató en mi contra, desde el gobierno del estado y sus aliados políticos, construyendo artificialmente un caso que les permitiera continuar con la persecución personal y política en contra de una servidora y entregar el estado a MORENA.

Hoy nuestro estado está en riesgo, y sé que lo que me están haciendo a mi se lo pueden hacer a muchos chihuahuenses.

Hoy más que nunca estoy decidida a evitar que esto le ocurra a nadie más.

Porque, como chihuahuenses, herederos de una lucha ejemplar por las instituciones, no merecemos un gobierno que colocó su éxito en la persecución de una servidora, y dedicó fuerzas y recursos del estado en esta persecución con base en mentiras, en lugar de atender las necesidades más sentidas de la población.

En lo jurídico seguiremos aportando lo necesario para demostrar que las acusaciones son falsas, y que este proceso es una persecución política basada en declaraciones amañadas, fabricación de pruebas, utilización de instituciones, amenazas y una confabulación de actores políticos, personajes del gobierno estatal y de otros partidos, con la única intención de difundir la mentira, engañar a los ciudadanos y dañar la relación de confianza que durante años hemos construido con los chihuahuenses.

Ustedes me conocen, y saben que no tengo nada que esconder, nada que temer y que mi conciencia está tranquila.

Estamos a unas horas de arrancar la campaña electoral, y quiero decirles que no nos van a detener, que aún con el proceso, vamos a salir a todo el estado a conquistar almas para cambiar el futuro de todo Chihuahua.

Agradezco a todas y todos los que han estado pendientes y siempre; agradezco a mi familia y a todos aquellos que han sido molestados directa o indirectamente por las acciones del gobierno en esta persecución.

Gracias por su apoyo permanente.

Los adversarios usarán esto para cuestionarnos abiertamente y en su guerra sucia. Yo les reitero de frente, no tengo nada que esconder, mi vida y mi trabajo son un libro abierto, y a diferencia de ellos, mis resultados están a la vista y eso, me presenta y avala.

Les pido no dejarse confundir, esta vinculación NO representa sino un paso más en el proceso judicial. NO nos detiene, ni detendrá el cambio en el estado.

Yo no me rindo, yo no me doblego, yo voy para adelante.

Ustedes me conocen, compartan con su familia y amigos la certeza de que no hay nada que temer, y que juntos habremos de hacer lo mejor para Chihuahua.

Seguimos juntos y más fuertes que nunca.

Muchas gracias.”