Está listo el PAN para refrendar la capital, dice Paco Navarro; votó el 83% del padrón de militantes

Noticias de Chihuahua.-

El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en la ciudad Chihuahua, Paco Navarro, aseguró que el PAN se encuentra listo para ganar la elección 2021, a los diferentes cargos que habrán de renovarse en la capital del estado, y reconoció la altura del panismo chihuahuense, luego de vivir dos jornadas de elección interna consecutivas, de manera exitosa, lo que demuestra que “en Acción Nacional la democracia se vive”, y garantizó la unidad de cara a la próxima contienda constitucional, factor que será clave para refrendar el triunfo.

En conferencia de prensa celebrada en el Centro de Convenciones de Chihuahua, y luego del cierre del conteo oficial de la segunda elección de este proceso interno, el líder del PAN capitalino, solicitó a todos trabajar en un solo frente, un solo proyecto que unifique lo mejor de todos los cuadros de Acción Nacional, para hacer frente a los reales adversarios políticos, los cuales se encuentran fuera del partido y que no solo dañan al PAN sino a los chihuahuenses.

“A todos los equipos, les pido seamos un solo frente, quienes en esta ocasión no fueron favorecidos por el voto de la militancia, les hago un llamado a que no se aparten, a que sumemos esfuerzos, sumemos voluntades, generemos un partido unido, un PAN fuerte, ese PAN que se necesita para hacer frente al adversario real, hacer frente a MORENA, a ese partido que se encuentra hoy en Palacio Nacional sin brindar resultados y sin un proyecto real de gobierno, es contra quien debemos encaminar nuestros esfuerzos para volver a decirles que en Chihuahua, tanto en la capital como en el estado, no son bienvenidos”, manifestó el líder albiazul.

De igual manera, agradeció a todo el panismo por su compromiso como demócratas, al haber participado en las dos jornadas electorales internas, en las que la afluencia fue concurrida y las y los panistas decidieron quienes serían sus abanderados para la Gubernatura, con Maru Campos, la Alcaldía, con Marco Bonilla, Sindicatura con Olivia Franco y los Distritos 12, Geo Bujanda, 15, Alfredo Chávez, 16, Mario Vázquez, 17 Carlos Olson y 18, con Carla Rivas.

“Estamos los que queremos estar, quienes nunca han dudado en que para construir una patria ordenada y generosa se requiere de mucho esfuerzo y sacrificio, por ello avancemos todos sin olvidar lo que nos trajo a la política, lo que nos trajo a Acción Nacional, pues solo así podremos sumar almas y voluntades, despertar conciencias y, sobre todo, unir a la sociedad a esta brega de eternidad que es trabajar por México”, expresó Navarro Pastrana.

Cabe destacar que durante este proceso interno se tuvo una votación de 2 mil 360 militantes, lo cual representó un 83 por ciento del padrón con derecho a voto, en donde el ganador como candidato a la alcaldía resultó Marco Bonilla, con mil 724 votos, mientras que Roberto Lara obtuvo 627 sufragios. Este fue un ejercicio que tuvo una apertura de casillas en tiempo récord, pues a las 9:10 de la mañana se contó con todos los centros de votación activos.