Está de por medio que llegue un partido que ha sido un cáncer: Bonilla llama a la unidad rumbo al 2027

El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, llamó a la unidad durante la XXXII Asamblea Estatal del PAN, en donde resaltó que en el 2027 está de por medio un partido que ha sido un cáncer para México, esto en referencia a Morena.

“Está de por medio que se incruste en Chihuahua el narcogobierno. Está de por medio que llegue un partido que ha sido un cáncer”, afirmó Bonilla Mendoza.

El alcalde de la capital del estado aseguró que “tenemos una Gobernadora absolutamente valiente. Esto es lo que se tiene que vivir en Chihuahua. Los que representan al PAN tendrán que ser los más competitivos”.

“Hoy por encima de cualquier nombre o cualquier grupo, tiene que estar Chihuahua. Aquí está el PAN y está de pie y está en lucha”, finalizó Marco Bonilla.