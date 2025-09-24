Espera Presidente del Congreso que visita de Sheinbaum sea positiva para Chihuahua

Ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez este próximo viernes, el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, previó que sea “positiva” para Chihuahua.

“La verdad es que siempre la presencia del Ejecutivo Federal en los estados, en las 32 entidades federativas en este caso Chihuahua. Yo creo que eso es algo importante, es algo positivo para el estado”, afirmó Ramírez Gutiérrez.

El presidente del Poder Legislativo resaltó que “la coordinación entre los tres niveles de Gobierno siempre se debe dar para tener mejores resultados en todos los ámbitos”.

Y es que este viernes a las 12 del día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estará en Ciudad Juárez como parte de las giras que emprendió en todos los estados del país y así presentar su Primer Informe de Gobierno.