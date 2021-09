Esparza denuncia a exconsejero Maclovio Murillo por extorsión; le pidieron 2 mdp para no abrirle más causas penales

Noticias de Chihuahua.-

El ex auditor superior del estado, Jesús Esparza Flores, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del ex consejero jurídico de gobierno del estado, Maclovio Murillo, por el presunto delito de extorsión.

Su representante legal, Irving Anchondo, precisó que la denuncia se encuentra dirigida al ex funcionario y a un abogado que se identificó como colaborador de Murillo, quien bajo presiones solicitó la cantidad de dos millones de pesos para no abrir más causas penales en contra de Esparza.

En la denuncia se establece que el abogado vinculado presuntamente al exfuncionario del gobierno de Corral, abordó a Esparza tras su detención y le solicitó una suma de dinero inicial para los efectos anteriormente indicados, así como también para evitar que se comenzará una persecución en contra de su familia.

El abogado manifestó que anteriormente no se quiso interponer dicha denuncia, pues no existían las condiciones para que se le diera un justo seguimiento, por lo que al no prescribir el delito de extorsión, se decidió interponerla una vez renovada la administración pública estatal.