“Ese no era el acuerdo”, reclama sector Agrícola a la Federación al abrir compuertas de la presa

Noticias de Chihuahua.-

Alfonso Lechuga, presidente del Consejo Estatal Agropecuario (CEA) lamentó que el Gobierno Federal actúe a la ‘mala’ con el estado de Chihuahua ya que no eran los acuerdos realizados en las mesas técnicas para ya no abrirse las compuertas de la presa La Boquilla y regalar agua a Tamaulipas.

Ante la molestia de los productores, repudian la falta de compromiso y deja claro que para 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena no cuentan con ellos.

“Una vez más entra el desinterés con el sector agropecuario, ya lo vimos la nula aplicación de apoyos y la nula programación del presupuesto para el estado en otros estados y recientemente salió el programa de maíz, el cual no contempla al estado de Chihuahua, no es tanto para el estado, ya que hay ataques a los productores, es hora de evaluar los resultados que se dan por parte de la federación del partido en el poder y decirles que con el estado de Chihuahua no cuenten en el 2021”

Finalmente recordó que se solidarizan con la zona sur de la región donde en estos momentos hay caos, ante la protesta contra el Gobierno Federal y Conagua.