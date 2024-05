“Es un palero y títere de la corrupción”: Alex Domínguez denuncia que Marco Quezada adquirió un rancho nogalero cuando era alcalde y “los números no dan”

Luego de calificar a Marco Quezada como un “palero y títere de la corrupción que impera en Juárez”, el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a diputado federal por el Distrito 8, Alex Domínguez, denunció que su ahora contrincante de Morena por ese puesto de elección popular, adquirió un rancho nogalero cuando fue alcalde de Chihuahua capital y de plano “los números no dan” respecto al precio de la propiedad y lo que ganaba como Presidente Municipal.

“Marco Quezada es un palero del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, es un títere de él, que es su patrocinador en Morena”, dijo Domínguez respecto al exalcalde que renunció al PRI para irse con ese partido político.

Alex Domínguez informó que cuando Marco Quezada fue alcalde de Chihuahua, en el trienio del 2010 al 2013, adquirió una huerta de 100 hectáreas cerca de San Diego de Alcalá, en donde ahora tiene una nogalera, pero que cuando compró los terrenos, cada hectárea costaba aproximadamente 120 mil pesos, esto sin el nogal aún y sin el sistema de riego, por lo que para adquirirla, debió ahorrar unos 330 mil pesos mensuales, cuando en ese entonces, su sueldo mensual como alcalde de Chihuahua estaba entre los 80 y 100 mil pesos mensuales.

“Los números no dan”, resaltó Alex Domínguez, “luego dicen que la corrupción está de este lado, pero en realidad no dan los números, no dan”.

Asimismo, el candidato priista agregó que Quezada se ha dedicado a la guerra sucia, pues a través de cuentas en redes sociales, él y sus allegados han publicado contenido que busca enlodar a los candidatos de la coalición entre el PAN, PRI y PRD, por lo que afirmó que el ahora morenista utiliza “una estrategia marrullera”.