Es un honor para mí que me mencionen morenistas: Bonilla

El alcalde Marco Bonilla respondió a regidores de Morena que ayer rindieron su primer informe de actividades y lo nombraron en repetidas ocasiones. “Pues honor que me hacen, ¿no? Así están todos los medios, ¿no? No saben hablar bien de su gobierno, hablan nada más de un servidor. Qué padre que tenga esa esa cualidad de que que me tengan tan presente”.

Puntualizó que nadie habla de quien no represente una amenaza. “ Cuando alguien no represente una amenaza o cuando alguien no está arriba, pues la verdad es que ni lo voltea a saber, ¿verdad? Siempre al puntero es al que se le voltea a ver y al que se le compite. Es un es un honor para mí”.

Recordó que no es extraño ya que se ha visto con diputados y regidores. “Yo les puedo decir en el tema este, por ejemplo, de los puentes del Bienestar, nunca se ha acercado un funcionario a decirme, «Oye, ¿en qué te ayudo para gestionar dinero para hacer más puentes para la ciudad?» o déjame te gestiono una cita con el secretario de comunicaciones federal para poder establecer un pacto, un convenio donde logremos eh empatar recursos”.

Dijo: “Nunca nadie se me ha acercado de los que hacen videos ahí que el basurero está mal y que jamás se me ha acercado para decirme oye, ya estoy tramitando una cita con el director general de Banobras para que puedan desbloquear el asunto de la ciudad. Entonces, realmente creo que denota un interés político en el asunto, cero interés verdadero y genuino en la ciudad de que la ciudad avance, porque quienes hoy tienen la cercanía con los funcionarios federales, pues son quienes emanan de Morena, que es el partido político gobernante en este país”.

Por último aseveró que sí estos personajes de oposición quisieran lo mejor para este país, desde cuándo se le acercarían y le dirían cómo te ayudamos a destrabar los temas federales y yo no recibí una sola llamada de ningún personaje, legislador, legisladora o cualquier otro tipo de funcionario que quiera colaborar y sumar a las causas de Chihuahua.