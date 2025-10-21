Es temprano para hablar de alianzas, pero se ha demostrado que funcionan para tener una democracia real: Memo Ramírez

Luego de que se hablara de una posible ruptura de la alianza electoral entre PRI y el PAN, el presidente del Congreso del Estado y diputado priista, Guillermo Ramírez, dijo que eso es un asunto que deben resolver tanto las dirigencias nacionales como estatales, sin embargo, afirmó que las alianzas han demostrado que funcionan para tener una “democracia real”.

“Yo soy muy respetuoso de lo que las dirigencias de los partidos hagan hacia el interior de las políticas públicas que ellos implementen, del plan de acción que ellos crean que es lo mejor para ellos y su relanzamiento. Somos respetuosos y la verdad creo que es muy temprano para hablar de alianzas, ahorita lo que nos ocupa es hasta seguir trabajando aquí en la presidencia del Congreso, seguir dándole resultados a la ciudadanía, seguir de cerca con la ciudadanía y en ese sentido, bueno, pues esperar los tiempos electorales en su debido momento”.

Respecto a las declaraciones de Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI, quien afirmó que sin la alianza entre priistas y panistas se hubieran perdido dos Distritos locales y uno federal, el diputado Guillermo Ramírez resaltó que “los resultados son tangibles, son latentes, son hechos reales que ocurrieron y en ese sentido, el diputado Domínguez está en lo correcto y nosotros estaremos analizando lo que corresponda en su debido momento”.