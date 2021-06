“Es para ensuciar la elección, no nos dejemos confundir; cuentas del exgobernador Duarte y las del actual gobierno están vinculadas”: Maru

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que esta tarde la cuenta oficial del exgobernador César Duarte mostrara actividad y que supuestamente llamara a votar por la candidata del PAN a la gubernatura Maru Campos, trascendió que fue el propio gobierno de Javier Corral el que habría utilizado la cuenta para perjudicar a Campos Galván, por lo que la candidata pidió no dejarse confundir, además de asegurar que con esto, lo que se busca es “ensuciar la elección”.

Siguen los ataques y las mentiras porque están desesperados, pero no nos detendrán. ¡Vamos a ganar! En mi gobierno quien haya violado la ley o haya sido omiso será castigado, nadie tendrá impunidad

Seguramente en los próximos días inventarán más. #YoVotoMaru pic.twitter.com/ypfQYcI6HD — Maru Campos (@MaruCampos_G) June 1, 2021

“Acabo de ver el tuit y las notas del exgobernador Duarte, y vi también que ya salió a explicarnos alguien que trabajó o trabaja en Gobierno del Estado, de que las cuentas del exgobernador Duarte y las de actual gobierno están vinculadas en el mismo TweetDeck y desde ahí las manejan”, dijo la candidatita del PAN-PRD a la gubernatura de Chihuahua.

“Y bueno, están desesperados, obviamente ya no saben qué inventar para detenernos, pero no lo van a lograr, evidentemente es para ensuciar la elección, pero se que los chihuahuenses, ya, desde hace mucho tiempo, no nos dejamos confundir, y quiero aprovechar para decirles algo y que quede muy claro, en mi gobierno, el que haya violado la ley o haya sido omiso con ella, la va a pagar, así se llame Duarte, Corral o como se llame, nadie tendrá impunidad ni protección de parte del Poder Ejecutivo, nadie”, aseveró Maru Campos.

Asimismo, advirtió que ante la cercanía de la jornada electoral, que será este domingo 6 de junio, se vienen más ataques en su contra, por lo que pidió a los ciudadanos no confundirse y salir a votar para lograr un verdadero cambio de gobierno.