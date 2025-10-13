Es decisión de cada empleado comprar o no predios campestres: Rector

El rector de la UACH, Luis Alfonso Rivera Campos comentó que se cuentan con la opción de comprar predios campestres, por lo cual es una decisión personal el aceptar o no.

“Se acercan mucho a la universidad empresas para estos servicios porque les parece muy atractivo el universo de los 5 mil empleados entre maestros y personal administrativo entonces cumpliendo con el dls acceso a servicios para que se venda lo más demandado de empleados que son préstamos, computadoras y otras cosas”, comentó.

Asegura que no tiene información del costo de dichos predios, pero es desorción y valoración de cada empleado el proceso de comprar o no, con abonos a mensualidades.

Esto tras convenios para adquirir casas en campestres ha desatado algunos comentarios positivos y negativos, por lo cual el rector aclara de manera enfática.