“Eres una mujer transparente y sobre todo muy valiente, serás la primera gobernadora”; respalda la CONATRAM a Maru

Noticias de Chihuahua.-

En el marco de su gira por Parral, la candidata a la gubernatura de Chihuahua por la coalición Nos Une Chihuahua, Maru Campos sostuvo una reunión con integrantes de la Comisión Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), para escuchar sus necesidades e intercambiar propuestas para solucionarlas.

Abundio Gómez, Presidente de CONATRAM encabezó la reunión y reiteró la disposición de la comisión para trabajar con Maru, y dijo estaba seguro Maru tomaría protesta el próximo mes de septiembre como gobernadora.

“Siempre debe haber un motivo para estar contentos, y hoy los transportistas estamos contentos y ese motivo eres tu Maru”, comentó Abundio Gómez como parte del cálido recibimiento a la candidata panista.

Asimismo, Gómez destacó algunos de los logros que han alcanzado como comisión, gracias a la suma de voluntades, por lo que reiteró la importancia de trabajar en coordinación con un gobierno del estado que entienda las necesidades de los ciudadanos y la importancia de los diversos sectores productivos del estado.

“Maru, durante el tiempo que estuviste como diputada y alcaldesa de la capital, demostraste que eres una mujer transparente y sobre todo muy valiente, nos queda muy claro que por primera vez en la historia de chihuahua tendremos una mujer como gobernadora, y esa mujer eres tu, Maru contra viento y marea, nunca, jamás te rindas, estamos contigo los transportistas, vamos contigo, en el mismo barco”, finalizó.

Por su parte, Maru reiteró que en ella siempre podrán encontrar una persona dispuesta escuchar, siempre encontrarán una persona dispuesta a pasar las horas trabajando, arrastrando el lápiz, para resolver los conflictos que nos aquejan a todos.

“Yo no les voy a mentir, no les voy a decir ni prometer nada que al menos no crea posible, siempre nos miraremos de frente y siempre resolveremos las inquietudes con honestidad. El nuestro es un proyecto avalado por sus resultados, un proyecto que ya ha demostrado que cuando trabajamos juntos sí hay soluciones viables”, agregó.