Envía IMSS Chihuahua una Unidad Médica Móvil a zona afectada por las lluvias en Veracruz

Está conformada por dos médicos, una enfermera y un promotor de Acción Comunitaria.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chihuahua se solidariza con la población afectada por las recientes lluvias registradas en el sur del país, enviando una Unidad Médica Móvil a la zona afectada de Poza Rica, Veracruz.

El titular del IMSS en el estado, doctor José Antonio Zamudio González, puntualizó que es en estos momentos cuando se debe mostrar el apoyo fraterno a quienes más lo necesitan.

En ese sentido, indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua envió este viernes una unidad médica móvil, conformada por el doctor Sergio Adrián Mendoza Sánchez; el doctor Saúl Humberto Lara Mercado, la enfermera Ana Lilia Monclova Valois, y al promotor de acción comunitaria, César Alonso Pérez Domínguez.

Precisó que todos ellos están adscritos a la zona de servicios médicos de San Juanito, cuya atención no se verá afectada.

“Reconocemos la gran vocación de servicio este equipo, a quienes estaremos apoyando en todo momento, para que cumplan con su tarea de apoyar a la población de la zona afectada en Veracruz” indicó.

El doctor Zamudio González enfatizó que “para nosotros es importante enaltecer la premisa de que: el IMSS va a donde más se necesita, brindando una atención médica de calidad, con la calidez y solidaridad que caracteriza a los chihuahuenses”.

Recordó que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua es solidario y se destaca por su gente: noble, valiente y leal, como reza su escudo estatal.



–oo0oo–