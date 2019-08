Envía Cabada condolencias y solidaridad tras masacre en Walmart de El Paso

Noticias de Chihuahua.-

El Presidente Municipal Armando Cabada Alvídrez a nombre de Ciudad Juárez hizo llegar este día sus condolencias a la hermana ciudad de El Paso, Texas, ante el cobarde ataque registrado este día en un centro comercial que tuvo como saldo un número aún no determinado de manera oficial, de personas asesinadas y otras más heridas.

“Es muy lamentable lo que ha sucedido en El Paso, Texas. Como ciudad hermana, como comunidad fronteriza estamos muy consternados”, indicó el Presidente Cabada Alvídrez.

El Alcalde de Juárez indicó que el fenómeno de violencia que se vive del lado mexicano ha tenido principalmente la característica de ser derivado del trasiego de drogas y crimen organizado.

Los hechos perpetrados en El Paso, obedecen a una ola de incidentes similares que han ocurrido en toda la Unión Americana. Recientemente aún se mantenía en las noticias el ataque del 28 de julio de 2019 en el Festival de Ajo en Gilroy, California, y así muchos casos más, refirió.

El Alcalde indicó que en estos momentos se mantiene comunicación con el gobierno de El Paso, para establecer si existen víctimas originarias de Ciudad Juárez o de otros municipios del estado de Chihuahua que pudieran haberse visto afectadas en este ataque.

Al respecto, el Presidente Municipal señaló que las investigaciones por parte de las autoridades Norteamericanas aún están en curso y no se ha dado a conocer esta información, sin embargo, mantiene estrecha comunicación tanto con el Consulado Mexicano en El Paso como con el Mayor Dee Margo, por lo que pidió no dejarse llevar por especulaciones y mantenerse al pendiente de la información oficial.