Entregan regidoras Isela Martínez y Myrna Monge apoyos a familias afectadas por lluvias en la colonia El Porvenir II

La regidora Isela Martínez Díaz, acompañada por la regidora Myrna Monge Meléndez, acudió a la colonia El Porvenir II para brindar apoyo a familias que resultaron severamente afectadas tras las torrenciales y atípicas lluvias registradas en julio en la capital del estado.

Desde el inicio de esta contingencia, la regidora Martínez Díaz atendió personalmente la situación de las familias, quienes sufrieron pérdidas significativas en sus enseres domésticos y daños en la estructura de sus viviendas. Consciente de la gravedad, gestionó apoyos para esta colonia ante el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla Mendoza, y el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Gracias a estas gestiones, con el apoyo del director de Desarrollo Humano y Educación del municipio, Mario García Jiménez, y del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del gobierno estatal, Rafael Loera Talamantes, se entregaron diversos apoyos a las familias afectadas. Entre ellos, polines y láminas para reforzar techos, así como estufas, colchones y bases de madera para cama.

Las familias beneficiadas expresaron su agradecimiento por el respaldo recibido tanto del Municipio como del Estado, destacando que esta ayuda les permite comenzar a recuperar la tranquilidad en sus hogares.

Durante la visita, las regidoras panistas reiteraron su compromiso permanente para continuar cercanas a las y los vecinos del Porvenir II y a seguir atendiendo las necesidades de esta zona de la ciudad.

Finalmente, destacaron que los gobiernos humanistas de Marco Bonilla y de Maru Campos han demostrado, con diversas acciones y una reacción inmediata ante emergencias, su compromiso de proteger y mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses.