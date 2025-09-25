Entregan Reconocimiento al Mérito Turístico Pedro Palma 2025

– _Fueron homenajeadas seis personalidades del turismo chihuahuense_

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Turismo entregó el Reconocimiento al Mérito Turístico Pedro Palma 2025, en honor a seis personalidades impulsoras de esta actividad en la entidad.

La ceremonia fue encabezada por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos, en representación de la gobernadora Maru Campos.

Los galardonados por su labor en la preservación y promoción del turismo fueron: José Reyes Baeza Terrazas, exgobernador en cuya administración se construyó el Parque Barrancas y el Museo del Desierto en Delicias.

Además de Rita Soto Torres, por su trabajo en el Pueblo Tradicional de Valle de Allende y la promoción de la tradición de Los Seremos, así como Manuel Jesús Alderete Muñoz, impulsor de la industria vinícola y del turismo enológico.

De igual manera se reconoció de manera póstuma a Jaime Creel Sisniega, fundador del restaurante La Calesa y del Hotel San Francisco; a Higinio Cuesta Musy, pionero del turismo en Creel, por la construcción del primer hotel Parador de la Montaña y por ser uno de los principales promotores de la Sierra Tarahumara.

Además se galardonó a José Socorro Salcido Gómez, fundador de la Gran Cabalgata Villista, nombrada patrimonio cultural e intangible por el Congreso del Estado.

Esta es la tercera edición del Reconocimiento al Mérito Turístico Pedro Palma, nombrado así por iniciativa del Consejo Estatal de Turismo, en memoria de uno de los profesionales más reconocidos y apreciados en el sector.

El evento reunió a un gran número de integrantes del sector turístico en Chihuahua, desde propietarios de hoteles, agencias de viajes, gerentes de restaurantes, presidentes municipales, directores de turismo de diversos municipios y funcionarios de los tres órdenes de Gobierno.