Entregan Becas Santander a la UACH; 49 alumnos se fueron de intercambio

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) Alfonso Rivera Campos y Arturo Cherbowiski ejecutivo de Santander Universidades dieron a conocer que 49 alumnos entre ellos un docente fueron beneficiados con becas Santander para estudiar un semestre fuera de México.

En este sentido, se informó que en el marco del 70 aniversario de la máxima casa de estudios de la UACH se desarrolló un apoyo económico para los alumnos que quieran forjar su aprendizaje en otras universidades de otros países, esto muestra lazo de desarrollo educativo internacional.

Los alumnos fueron seleccionados bajo un estudio, apoyados con un porcentaje en su traslado (vuelos), la convocatoria salió en junio.

Se realizó la entrega de un cheque por 600 mil pesos de parte de Santander para la UACH.

Por su parte Arturo Cherbowiski ejecutivo de Santander Universidades comentó que se ha dado una gran confianza con la UACH para dar una noble causa de superación educativa para la mejora de los alumnos e instituciones.