Entrega Riggs parque en Punta Oriente donde se demolió presunto “picadero”

Noticias de Chihuahua.-

Esta mañana Miguel Riggs, realizó la entrega formal del parque para los niños de Punta Oriente, dónde días atrás se derribo una tapia que era utilizada como picadero y venta de drogas el parque está ubicado en la calle punta el Mulato 9533.

“A mí no me va a temblar la mano, esto es inconcebible, no lo vamos a permitir, era realmente un picadero, tenían un centro de monitoreo para halconear”, publicó Riggs.

Expuso que en dicha casa, se tenía una red de distribución de droga, y reconoció la valentía de los vecinos del lugar, quienes lo denunciaron a las autoridades “y nunca se hizo nada”.

En entrevista con medios de comunicación dio a conocer de nuevo su proyecto y puntos principales para su gobierno.

Miguel Riggs respondió que se siente muy contento con este proyecto de Movimiento Ciudadano ya que es un partido que en lo personal los candidatos de chihuahua como lo es el y Alfredo el Caballo Lozoya, están haciendo campaña desde cero pero con gran entusiasmo.

“Yo en lo personal me lleno de energía en los recorridos en las calles y los cruceros por la aceptación de la gente al presentarme con ellos y saber lo que hare en mi gobierno al frente del municipio”, informo Miguel Riggs.

De igual forma hizo mención: “En mi gobierno vamos a proteger con toda la fuerza del municipio a la mujer y que se sepa que aquel que las maltrate la va a pagar. No podemos seguir viendo cómo la violencia continúa. La tecnología y la seguridad deben ir de la mano”.

“Vamos a hacer todo para erradicar la violencia, ya que todo esto ha ido en aumento y todos tenemos hijas, hermanas, mamás y esposas, donde no debemos dejar de pasar por alto esta lamentable situación”, expreso.

De igual forma menciono que en la zona rural se contara con más ambulancias que permanezcan en esa zona, ya que en lo que se trasladan las de la ciudad, en caso de incendio ya se consumió todo por las llamas, en cuanto a los policías se les dará mas apoyo, en capacitación, en equipo, además de apoyos en créditos y estudios para ellos y sus hijos.

En cuanto al deporte tendremos mas apoyo en las colonias de la periferia, para desarrollar torneos y sacar talentos que nos representen en niveles estatales y nacionales.

También destacó Miguel Riggs, candidato a la presidencia de la capital de chihuahua, por movimiento ciudadano, la importancia del monitoreo eficiente de las cámaras de policía municipal e instalación en toda la ciudad, ya que solo existe en algunos sectores porque urge y también es necesita tanto al sur como al norte y sobre todo al oriente de la ciudad, “en mi gobierno haremos una reingeniería administrativa para desarrollar todo lo anterior eficientando recursos bien aplicados, con una ciudad moderna, más competitiva, que atraiga inversión, con una mejor fisionomía y desarrollo en obra pública, porque seremos un gobierno decente”.

Por último invito a la ciudadanía a que salga a votar este próximo 6 de junio, que vote libre, y que vote correcto, que no se deje engañar, no somos Morena, somos la mejor opción, Movimiento Naranja, Miguel Riggs para presidente.