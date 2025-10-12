Entrega Mario Vázquez uniformes a equipo infantil de fútbol rápido en Bachíniva

El Senador por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, visitó el municipio de Bachíniva para entregar uniformes deportivos al equipo infantil y juvenil de fútbol rápido, donde compartió un mensaje de aliento a las y los jóvenes, destacando la importancia del deporte como herramienta para mantenerse saludables y alejados de las adicciones.

“Tengan mucho cuidado con eso. La mejor forma de mantenerse sanos es haciendo deporte, porque cualquier sustancia afecta su desempeño. Hay que ser muy fuertes para decir no a las drogas”, expresó el senador.

Durante el encuentro, Vázquez recordó que soñar y trabajar duro son pasos fundamentales para cumplir metas y convertirse en mejores personas: “soñar es el primer paso. Cuando yo era joven también soñaba, y hoy me siento muy orgulloso de ser senador de la República”.

El legislador reconoció el trabajo del presidente municipal Adrian Varela y su esposa Ana Mariscal por su compromiso y trabajo constante a favor de Bachíniva, así como de las ciudadanas Liliana y Monse, quienes impulsan actividades deportivas e incluyentes para niñas y niños con discapacidad.

Por todo lo anterior, Vázquez Robles reiteró su respaldo a los proyectos que promuevan la salud, la unión familiar y la formación de valores asegurando que siempre está al pendiente, buscando cómo ayudar y acompañar a la gente buena y trabajadora de este municipio.