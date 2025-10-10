Entrega Gobierno del Estado más de 1,100 paquetes alimenticios a habitantes de la región sur

Como parte de los programas Juntos por la Sierra Tarahumara y NutriChihuahua, Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) entregó más de 1,100 paquetes alimenticios, a habitantes de municipios de la región sur del estado.

La gira de trabajo se desarrolló en los poblados de Santa Bárbara, El Tule, Huejotitán y Valle del Rosario, y fue encabezada por el titular de la dependencia, Enrique Rascón Carrillo.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de la estrategia integral impulsada por la gobernadora Maru Campos, para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de las familias.

En cada uno de los municipios de Santa Bárbara, El Tule y Huejotitán se distribuyeron 300 despensas; otras 250 se dispersaron en Rosario.

Además personal de la Secretaría de Salud implementó la campaña de vacunación contra el sarampión.

Rascón Carrillo subrayó que estas acciones no serían posible sin la coordinación con el DIF Estatal y los ayuntamientos locales, cuya operación asegura que la ayuda llegue directamente a las personas que más necesitan.