Entrega Estado apoyos a familias afectadas por lluvias en El Pilar, municipio de Moris

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, realizó la entrega de apoyos a familias de la localidad de El Pilar, en el municipio de Moris, por las recientes lluvias registradas en la región.

La ayuda consiste en la entrega de láminas y polines, materiales destinados a la rehabilitación de viviendas que sufrieron daños estructurales a causa del temporal.

Los insumos fueron adquiridos mediante el Fideicomiso Estatal de Desastres Naturales, lo que permitió una respuesta rápida y eficiente por parte de las autoridades.

El traslado y entrega se realizó directamente en la comunidad, con el fin de asegurar que los apoyos llegarán a las familias que más lo necesitan.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de proteger y apoyar a las comunidades afectadas por eventos climatológicos, fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias y promueve la reconstrucción con dignidad.