Entrega Estado aparatos funcionales a personas con discapacidad

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) y del DIF Estatal, entregó aparatos funcionales a 10 personas con discapacidad motriz.

La ceremonia fue encabezada por el titular de la SDHyBC, Rafael Loera, quien resaltó el compromiso de la gobernadora Maru Campos de generar las condiciones necesarias para construir una sociedad más inclusiva, con igualdad de oportunidades y desarrollo para todas y todos.

Subrayó que estos apoyos son una oportunidad para que las personas con discapacidad motriz puedan desenvolverse con mayor libertad fuera de sus hogares, trasladarse con seguridad y dejar de depender de sillas de ruedas deterioradas que ya no cumplen con sus necesidades.

Asimismo, destacó la importancia de trabajar en la inclusión y en la normalización de la convivencia con quienes viven con alguna discapacidad, ya sea como familiares, amistades o compañeros de trabajo.

El funcionario señaló que las sillas de ruedas entregadas brindan a las personas mayor movilidad e independencia, además de generar un beneficio directo para sus familias, quienes cuentan con la tranquilidad de disponer de un medio seguro y confiable para su desplazamiento.

Reiteró que la SDHyBC trabaja de manera permanente en estas y otras acciones destinadas a elevar la calidad de vida de este sector de la población, con el objetivo de ofrecer más oportunidades y apoyos que fortalezcan su desarrollo integral.