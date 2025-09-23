Entrega de vehículo oficial al Cuerpo Académico CA-UACH 146 «Literatura y cultura del norte de México»

La Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) realizó la entrega de un vehículo oficial al Cuerpo Académico CA-UACH 146 «Literatura y cultura del norte de México» de la Facultad de Filosofía y Letras, como parte de la convocatoria universitaria para el uso de vehículos destinados a la investigación.

Este apoyo permitirá fortalecer el desarrollo del proyecto «Políticas y afectos de la hospitalidad en el norte de México», en el que participan la Dra. Mónica Torres-Torija González, el Dr. Marco Vladimir Guerrero, el Dr. Felipe Armando Saavedra Montoya, la Dra. Joysukey Armendáriz Hernández, la Dra. Norma Luz González Rodríguez y el Dr. José Antonio García Pérez.

En la entrega estuvieron presentes el Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, Director de la Dirección de Investigación y Posgrado; el Dr. Javier Contreras Orozco, Director de la Facultad de Filosofía y Letras; y la Dra. Yesenia Mendoza Villalobos, Jefa del Departamento de Investigación, quienes destacaron la importancia de este recurso para impulsar la movilidad académica, el trabajo de campo y la vinculación de los proyectos de investigación con las comunidades de la región. La vigencia tendrá una duración de seis meses.