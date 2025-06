Enseña a tus hijos a prevenir incendios en el hogar con estas recomendaciones de Bomberos

–Las y los bomberos te brindan recomendaciones para evitar accidentes con fuego y tragedias, sobre todo ahora que estarán más tiempo en casa por vacaciones

Con el objetivo de aminorar riesgos de incendios, explosiones u otros accidentes que pudieran suscitarse en casa, especialmente ahora que las y los pequeños permanecen más tiempo debido a las vacaciones, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate del Municipio, exhorta a los padres de familia o tutores a seguir las siguientes recomendaciones, que les serán sumamente útiles en materia de prevención.

Los combatientes del fuego, señalan que es realmente importante educar a las y los pequeños a no utilizar aparatos o artefactos que utilizan gas o electricidad, sobre todo si se encuentran sin la supervisión de un adulto, por ello hacen las siguientes recomendaciones.

Dialoga con tus hijos y evita tragedias en casa:

• Enséñalos a seguir medidas generales de autocuidado en la casa

• Retira de su alcance artículos de limpieza, solventes y otras sustancias peligrosas y/o instrúyelos a no ingerirlos ni tocarlos

• Enséñalos a no jugar con encendedores, cerillos ni acercarse a la estufa, calentón o boiler

• Instrúyelos para que no jueguen con planchas ni enseres eléctricos peligrosos

• Diles cómo salir de casa, en caso de detectar humo o fuego

• Diles que deberán arrojarse al suelo y girar si su ropa se incendia

• Enséñalos a pedir ayuda de inmediato, a través de la línea de emergencias 9-1-1