Enfrentar al poder tiene un costo político; ‘Alito’ es un líder opositor que ha actuado apegado a Derecho: JL Villalobos

Ante la solicitud de desafuero en contra del senador y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, que se discute en la Comisión Jurisdiccional del Congreso de la Unión, el diputado local e integrante de CEN tricolor, José Luis Villalobos, afirmó que se trata de una persecución política y que es el costo a pagar por ser un crítico del régimen autoritario implementado por Morena.

«Cuando hay un gobierno autoritario, cuando hay un gobierno que se encamina a la dictadura, hacia el autoritarismo. Las pruebas se desecharon, a través de un amparo se comprobó que esas supuestas pruebas se consiguieron de manera ilegal. Ya no hay materia para un desafuero, mucho menos para un fuero anterior. Lo que está haciendo este personaje de la Comisión Jurisdiccional es querer llamar la atención, lo que está buscando es el reflector. Al interior saben que ese caso en particular ya no tiene materia. Es una persecución política», declaró Villalobos.

El legislador priista argumentó que «Alejandro Moreno es un líder opositor que está alzando la voz, que está dando posicionamientos fuertes, que está entrándole a la discusión nacional y que están señalando lo que muchos no están señalando, y eso por supuesto tiene un costo político».

«Por supuesto que enfrentar al poder, ser oposición e ir de manera contundente a señalar lo que está sucediendo en el país y ese costo es una persecución a nuestro líder nacional, desde aquí le damos todo el respaldo, todo el apoyo, quienes lo conocemos sabemos que ha actuado apegado a derecho, a la legalidad», recalcó Villalobos García.