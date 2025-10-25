Enfocado Mantenimiento Urbano del Municipio en tareas de limpieza viales y alumbrado

En lo que va del mes de octubre, de acuerdo con el director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín, han llevado a cabo la modernización de todo el fraccionamiento de Los Olivos, ubicado al norte de la ciudad, además, tras estragos de las repentinas lluvias, se sigue dando mantenimiento a las vialidades en sus camellones.



«Hicimos un cambio de alrededor de poco más de 600 luminarias en este sector. Particularmente en el mes de octubre hemos tenido un enfoque muy particular llevando a cabo tareas de limpieza en las viales importantes de la ciudad, como fue Francisco Villa, como fue Las Américas, La Cantera, Periférico, La Juventud, Ortiz Mena, ya que las actividades realizadas después de la lluvia deben de ser permanentes en limpieza de los espacios públicos, de las áreas públicas», expresó el titular de la dependencia en mención.

Explicó que, los trabajos han sido constantes en las vialidades y camellones y han estado muy enfocados en regresar a la normalidad en nuestra ciudad en espacios libres de exceso de maleza y exceso de tierra.

Más de 2 mil vecinos de Rinconadas de Oriente con instalación de nuevas lámparas LED

Entre las acciones que encabeza Medellín Ruiz, ayer se dio a conocer que la modernización del alumbrado público con tecnología LED en las colonias Rinconadas de Oriente en sus tres etapas, beneficiando a 2 mil 864 vecinos del sector.

En estas 3 etapas se sustituyeron 92 luminarias antiguas de vapor de sodio por luminarias modernas LED que brindan luz blanca y la cual brinda mayor amplitud de luminosidad y 14 punta postes, los cuales quedaron colocados en los parques de Rinconadas de Oriente.

Es de recordar que en este año se logró llegar a la meta de modernizar con luminarias de calidad y hechas en México, el 85 por ciento del alumbrado público de Chihuahua.

El funcionario municipal comentó que los trabajos de modernización del alumbrado continúan llevarse a cabo en colonias y parques de la ciudad, esto para cumplir con las indicaciones del alcalde Marco Bonilla de brindar a las y los chihuahuenses alumbrado público digno.

El Gobierno Municipal pone a disposición el número del Centro de Respuesta Ciudadano 072 que le atiende de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche y la aplicación «Marca el Cambio» la cual está disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.