Encabezará Maru proyectos de infraestructura que den competitividad al estado

Noticias de Chihuahua.-

Con el firme compromiso de seguir escuchando a los diferentes sectores del estado, la candidata a la gubernatura por la coalición “Nos Une Chihuahua”, Maru Campos, se reunió con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chihuahua Capital, con quienes intercambió visiones, así como las diferentes propuestas que ofrece a los chihuahuenses.

Durante su intervención, la panista hizo especial énfasis en la trascendencia e importancia que tienen las próximas elecciones del 6 de junio, las cuales demarcarán el futuro de la entidad de los próximos cuarenta años, un escenario que demanda un gobierno con experiencia, transparencia y resultados, que no recurra a ocurrencias y a modelos pasados.

“Personas y gobernantes que hayan generado resultados para la población, porque esta campaña no se trata de quien promete más, se trata de voltear un poquito para atrás, ver quien ha cumplido y ver quien puede cumplir lo que nos están prometiendo” mencionó Maru.

Asimismo, la panista refrendó que durante su gobierno se tomará en cuenta a las diversas cámaras y organismos, con quienes se generará sinergia en planeación y articulación de proyectos, los cuales sean estudiados y llevados a cabo por los mejores en sus rubros, catapultando el valor agregado y la competitividad de Chihuahua a nivel nacional e internacional.

“Ponernos a trabajar en estos proyectos ejecutivos y que nos podamos comprometer de manera conjunta para echar andar cuatro proyectos ejecutivos en el estado, que nos generen actividad y un impacto positivo en cada una de las regiones” expresó la panista

Por su parte, el presidente de la Cámara, Arnoldo Castillo, agradeció la presencia de Campos Galván, a quien reconoció su disposición y trabajo conjunto con el sector a lo largo de su trayectoria política, reiterando su apertura a seguir caminando juntos durante su gubernatura.

“A mi no me gustaría empezar ningún proyecto si no lo tenemos definido por medio de un diagnostico claro, con evidencia, que nos ayude a determinar que será un proyecto que nos va a generar los bienes, los servicios, los empleos y la actividad económica que necesitamos en las diversas regiones” finalizó la candidata.

Acompañando y apoyando a Maru, Ernesto Cordero, contando también con la presencia de diversos expresidentes del organismo e integrantes del comité consultivo, con quienes firmó un pliego petitorio al finalizar el encuentro.