Encabezará Francisco Sánchez Foro sobre Nuevo Trato para el Norte

Con el objetivo de difundir la Consulta Pública por un Nuevo Trato para el Norte, el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, estará este lunes 6 de octubre en la Universidad La Salle, en un espacio de diálogo, reflexión y participación ciudadana para construir con la comunidad universitaria una propuesta de justicia fiscal para Chihuahua.

El foro, que forma parte de la Consulta Pública por un Nuevo Trato para el Norte, permitirá a los jóvenes universitarios expresar sus ideas sobre cómo garantizar un modelo fiscal más justo y transparente para Chihuahua con la revisión del Pacto Fiscal.

Este foro será desarrollado el lunes 6 de octubre a las 4 de la tarde en el Aula Magna de la Universidad La Salle, Campus Chihuahua.

Francisco Sánchez remarcó que esta consulta pública del Instituto Estatal Electoral se encuentra abierta para la votación hasta la medianoche del 7 de octubre, pudiendo participar en línea a través del micrositio https://ieechihuahua.org.mx/es/consulta_pacto_fiscal_2025 así como en los centros de recepción del voto instalados en todo el estado.