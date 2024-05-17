Encabeza Maru Campos toma de protesta para nuevo coordinador de la Guardia Nacional, Fernando Colchado Gómez

La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó la ceremonia de toma de protesta y protesta de bandera del nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chihuahua.
En las instalaciones del 23/o. Batallón de Infantería, se dio la bienvenida al General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Fernando Colchado Gómez.
En la ceremonia estuvieron presentes el Comandante de la 5/a. Zona Militar, Rubén Zamudio Matias, así como autoridades de las diversas regiones militares.
Asimismo, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda; el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta; la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras y el alcalde Jorge Cruz Russek.
A continuación se presenta el curriculum vitae del General Fernando Colchado:
CURRÍCULUM VITAE DEL COMISARIO JEFE FERNANDO COLCHADO GÓMEZ, COORDINADOR ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.
I. DATOS PERSONALES.
A. EL GENERAL COLCHADO GÓMEZ, NACIÓ EL 23 DE FEBRERO DE 1965 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
B. SU FECHA DE ALTA EN EL EJÉRCITO MEXICANO FUE EL 1/o. DE SEPTIEMBRE DE 1981 COMO CADETE EN EL HEROICO COLEGIO MILITAR.
II. CARRERA MILITAR.
A LO LARGO DE SU CARRERA MILITAR HA REALIZADO LOS SIGUIENTES ESTUDIOS NACIONALES:
A. CURSO DE FORMACIÓN DE OFICIALES EN EL HEROICO COLEGIO MILITAR (1/o. DE SEP. 1981 AL 1/o. DE SEP. DE 1985).
B. CURSO DE APLICACIÓN DE CABALLERÍA EN LA ESCUELA MILITAR DE CABALLERÍA (1/o. SEP. 1988 AL 1/o. AGO. 1989).
C. CURSO DE MANDO Y ESTADO MAYOR GENERAL, ASÍ COMO LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN MILITAR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA (1/o. SEP. 1989 AL 1/o. AGO. 1992).
D. MAESTRÍA EN SEGURIDAD NACIONAL EN EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL (1/o. DE AGOSTO 2011 AL 1/o. DE AGOSTO 2012).
III. ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO:
A. CURSO: “COMBATE AL TERRORISMO EN UNA DEMOCRACIA” Y EL CURSO DE “DESARROLLO DE LISTAS DE OBJETIVOS NACIONALES” IMPARTIDO POR THE CENTER FOR CIVIL-MILITARY RELATIONS, NAVY POSTGRADUATE, MONTERREY, CAL., DEL 24 ENE. AL 4 FEB. 2005.
B. “DIPLOMADO EN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS NACIONALES” EN EL CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS NACIONALES (ESTNA) EN GUATEMALA EN EL AÑO 2008.
C. SEMINARIO DE OFICIALES SUPERIORES, EN LA ACADEMIA DE COMANDO DE LA FUERZA AÉREA, EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN DE CHINA, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2016.
IV. ASCENSOS OBTENIDOS POR CONCURSO DE SELECCIÓN.
A. HA OBTENIDO 9 GRADOS DE LOS 10 QUE EXISTEN EN LA ESCALA JERÁRQUICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.
B. DESDE SUBTENIENTE EN 1985 HASTA EL GRADO DE GENERAL DE BRIGADA, QUE ACTUALMENTE OSTENTA Y QUE OBTUVO EN EL AÑO 2019.
V. CARGOS DESEMPEÑADOS.
A. EN ESTADOS MAYORES DE CUARTELES GENERALES:
a. 15/a. ZONA MILITAR (GUADALAJARA, JAL.)
b. V REGIÓN MILITAR. (GUADALAJARA, JAL.)
c. 2/a. BRIGADA BLINDADA (QUERÉTARO, QRO.)
d. 18/a. ZONA MILITAR (PACHUCA, HGO.)
B. EN EL ESTADO MAYOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (CIUDAD DE MÉXICO).
a. JEFE DE GRUPO EN LA SUBSECCIÓN DE ERRADICACIÓN DE ENERVANTES, EN LA SECCIÓN SÉPTIMA (OPERACIONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO).
b. JEFE DE GRUPO DE ANÁLISIS E INTELIGENCIA, EN LA SUBSECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.
c. JEFE DE LA SUBSECCIÓN DE OPERACIONES CONTRA EL NARCOTRÁFICO.
VI. OTROS CARGOS DESEMPEÑADOS.
A. ENLACE INTERINSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, EN EL CENTRO NACIONAL DE COMBATE A LAS DROGAS P.G.R. (CIUDAD DE MÉXICO).
B. AGREGADO MILITAR Y AÉREO, EN LA EMBAJADA DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA (GUATEMALA, C.A.) ASÍ COMO EN LA EMBAJADA DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE COREA (REPÚBLICA DE COREA).
C. COORDINADOR GENERAL DE LA OFICIALÍA MAYOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
VII. CONDECORACIONES MILITARES.
A. CONDECORACIONES DE PERSEVERANCIA 5/a, 4/a., 3/a., 2/a., y 1/a. CLASE.
B. CONDECORACIONES DE PERSEVERANCIA ESPECIAL Y EXTRAORDINARIA POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS AL EJÉRCITO MEXICANO, LO CUAL REFIERE UNA ANTIGÜEDAD DE MAS DE 40 AÑOS ININTERRUMPIDOS DE CARRERA MILITAR.
VIII. OTRAS CONDECORACIONES:
A. CONDECORACIÓN DE SERVICIOS DISTINGUIDOS, OTORGADA POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
B. CONDECORACIÓN EN GRADO DE MEDALLA “MONJA BLANCA” OTORGADO POR LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.
C. CONDECORACIÓN DE LA LEGIÓN DE HONOR, OTORGADA POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
D. DOCTOR HONORIS CAUSA, OTORGADO POR LA UNIVERSIDAD MESOAMERICANA, EN PUEBLA, PUE.
E. CONDECORACIÓN DE LA ORDEN AL MÉRITO DE LA SEGURIDAD NACIONAL, EN GRADO DE MEDALLA CHEONSU, OTORGADA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COREA.
F. RECONOCIMIENTOS POR EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO Y EN CONTRA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, ASÍ COMO EN LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E, OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.