Encabeza Maru Campos inicio de obra en Juárez, llevarán red de agua potable a El Sauzal

La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó el inicio de obras para la introducción de red de agua potable en El Sauzal, municipio de Ciudad Juárez.

Se trata de un proyecto previsto en 3 etapas, con una inversión inicial de 34 millones de pesos, 55 millones de pesos en la etapa intermedia y 60 millones de pesos más para la fase final, 149 millones de pesos en total. Ello beneficiará a más de mil 700 familias que durante 40 años han dependido del abastecimiento de agua potable por servicio de pipas. Sergio Nevárez, director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento aseguró que mientras se realice la obra, se brindará a la población de El Sauzal agua de calidad toda la semana a través de pipas. Al evento también asistieron el director de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco y el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda.