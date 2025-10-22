Encabeza Gilberto Loya banderazo de arranque del operativo “Cosecha de Alto Valor”

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de su titular Gilberto Loya Chávez, encabezó el banderazo de arranque del operativo “Cosecha de Alto Valor”, con el objetivo de garantizar la seguridad en los traslados, así como la legalidad en la compra, venta y exportación de la nuez pecanera en Chihuahua.

El evento de inauguración se llevó a cabo al mediodía del miércoles 22 de octubre, en el centro de la ciudad, y contó con la participación de la Policía Estatal de Despliegue y diversas áreas operativas de la SSPE, en coordinación interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Durante el 2024, el operativo “Cosecha de Alto Valor” registró importantes resultados:

• 4 personas detenidas

• 4,900 kilogramos de nuez asegurada

• 282 patrullajes virtuales

• 1,036 recorridos preventivos

• Más de 44 vuelos con dron

• Más de 1,100 personas entrevistadas

Chihuahua es uno de los principales productores de nuez pecanera a nivel nacional, por lo que la temporada de cosecha representa un importante impulso económico para la entidad.

Durante el evento estuvo presente el gabinete de Seguridad Pública Estatal, además del Alcalde de Delicias, Jesús Valenciano; el Diputado Luis Fernando Chacón; el representante de los nogaleros en Chihuahua, Alejandro Licón Blanco, así como representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado.

El despliegue de elementos y la implementación de estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por Gilberto Loya Chávez, con el propósito de brindar certeza, orden y legalidad durante este periodo clave para el sector agrícola del estado.