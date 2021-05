Chihuahua en Amarillo a partir del lunes; piden no confiarse para evitar rebrote de contagios COVID

Noticias de Chihuahua.-

Tras el reciente anuncio del Gobierno Federal que a partir del lunes el estado de Chihuahua pasa al Semáforo Amarillo. El secretario de Salud Eduardo Fernández este medio día emitió información en cuanto a la actualización del semáforo y las medidas que continúan para evitar contagios de COVID-19.

Es importante mencionar que Chihuahua pasó de 23 puntos en el Semáforo Epidemiológico naranja hace dos semanas y a 10 puntos hasta ahora que es el Semáforo Amarillo.

El funcionario estatal dejó claro que el tema de salud no aguanta elecciones, por lo que pidió que de forma individual conciencia, pues esto no tendrá sentido si no se es responsable con la salud de cada quien.