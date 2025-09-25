En riesgo programas sociales si no se cumplen indicadores de la Federación: Granillo

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez consideró que, de no cumplirse el crecimiento económico que prevé el Gobierno Federal para el 2026, están en riesgo el cumplimiento de los programas sociales, así como de las participaciones para las entidades federativas y a los municipios.

Reiteró que la Federación presentó indicadores muy optimistas dentro del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026 que podría no llegar a cumplir con las condiciones actuales.

“La perspectiva de crecimiento económico que ellos prevén no necesariamente es la más acercada a la realidad, creemos que son demasiado optimistas y hay mucha razón, de no darse el crecimiento que está planteado, con el cual se generó el Paquete Económico Federal, seguramente no se van a alcanzar los ingresos”.

Granillo Vázquez agregó que, la insuficiencia de ingresos derivaría en la contratación de más deuda para el país.