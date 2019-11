En Parral no se tolera ninguna manifestación de la violencia contra la mujer

Noticias de Chihuahua.-

Parral.- Arrancan acciones para visibilizar y sensibilizar la importancia de trabajar decidida y contundentemente en combatir la violencia a la mujer en el marco del mes naranja, en donde se conmemora la lucha Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, por lo que se hace un llamado a integrarse a esta campaña, no solo en este mes sino en todo el año.

En representación del Alcalde Alfredo Lozoya Santillán, el Secretario de Ayuntamiento licenciado Francisco Adrián Sánchez Villegas, señaló que se trabaja en una agenda importante en relación a la erradicación de la violencia contra la mujer, una de ellas en la reciente reforma del Bando de Policía y Buen Gobierno donde se convirtió en falta administrativa el acoso callejero y la violencia doméstica, con lo que se da un mensaje contundente de que no se va tolerar en la ciudad ninguna conducta de este tipo.

“En la presidencia municipal tampoco se tolera ninguna manifestación de violencia laboral hacia las mujeres, sea cual sea el rango del funcionario que las practique, por lo que la mujer que se vea envuelta en una situación de este tipo tendrá todo el respaldo institucional ya que no se va a permitir que ocurran caso de acoso laboral”, aseveró.

Incluso, el propio gabinete es paritario, es decir un balance entre hombres y mujeres, “falta mucho por hacer pero todos tenemos un papel importante desde el lenguaje que como hablamos y como nos dirigimos e interactuamos con las mujeres, si dejamos de reírnos de chistes machistas y misóginos empezaremos a avanzar con lo que se manda mensaje claro que no permitimos, no queremos, y no deseamos ninguna tipo de manifestación de violencia contra las mujeres y ello se logrará con mejores esquemas de igualdad”, indicó.

Asimismo, la titular de Instancia de la Mujer, licenciada Luz María Aguirre mencionó que es importante trabajar de manera coordinada todas las instituciones y organismo para logar el reconocimiento de los derechos de la mujer así como la erradicación de violencia en todas sus formas de expresión, para forjar una sociedad más justa y equitativa donde nuestras hijas puedan salir a las calles sin miedo, que puedan trabajar y alcanzar sus sueños en lo que ellas decidan.