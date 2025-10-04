En operación nuevas unidades Bowí; se integra ruta UACH

Hoy las nuevas unidades del sistema de transporte Bowí entraron en operación, con el objetivo de mejorar la cobertura y el servicio para los usuarios.



De acuerdo con la información oficial, los primeros camiones salieron a las 5:30 de la mañana desde la Terminal Norte y la Terminal Sur, mientras que a partir de las 6:00 horas se pondrá en marcha la ruta hacia la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).



Con la incorporación de estas unidades, se busca ofrecer mayor comodidad y eficiencia en los traslados diarios de miles de pasajeros.