En operación nuevas unidades Bowí; se integra ruta UACH

Hoy las nuevas unidades del sistema de transporte Bowí entraron en operación, con el objetivo de mejorar la cobertura y el servicio para los usuarios.


De acuerdo con la información oficial, los primeros camiones salieron a las 5:30 de la mañana desde la Terminal Norte y la Terminal Sur, mientras que a partir de las 6:00 horas se pondrá en marcha la ruta hacia la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).


Con la incorporación de estas unidades, se busca ofrecer mayor comodidad y eficiencia en los traslados diarios de miles de pasajeros.

octubre 4, 2025 11:23 am

