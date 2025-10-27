En materia de seguridad, lo que no suma, resta: Loya invita a Pérez Cuéllar a recorrer Torre Centinela

El Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, acudió este lunes a entregar un oficio en despacho del alcalde Cruz Pérez Cuéllar a efecto de invitarlo a llevar a cabo un recorrido por la Torre Centinela.

“En materia de seguridad lo que no suma resta, ya lo hemos externado en un sinfín de ocasiones, queremos que el alcalde conozca por sí mismo los avances que llevamos en materia de construcción de esta torre, que es un referente a nivel nacional en el tema de seguridad pública”, señaló Gilberto Loya en entrevista al exterior del despacho del alcalde previo a la entrega del oficio de invitación.

Lo anterior luego de que esta mañana el Secretario Estatal brindó una rueda de prensa en las instalaciones de dicha torre, a efecto de detallar los avances de la misma así como los implementos tecnológicos que serán utilizados cuando la misma quede concluida.

Loya Chávez acudió a la presidencia municipal fronteriza acompañado de César Komaba, titular la subsecretaría de movilidad estatal, así como Ricardo Realivázquez, subsecretario de despliegue policial y Luis Ángel Aguirre subsecretario operativo de la dependencia.

En el oficio que fue entregado en la oficina del alcalde, se detallan los avances de dicha torre, así como la tecnología que será aplicada para brindar seguridad a los diferentes municipios de nuestro estado, haciendo Loya una invitación al alcalde para llevar a cabo un recorrido por dicha construcción además de solicitarle que sea acompañado por los regidores del ayuntamiento.

El oficio fue recibido en la oficina de Pérez Cuéllar, sin embargo él no se encontraba en su oficina, motivo por el cual el oficio solamente fue sellado de recibido por la secretaria del alcalde.