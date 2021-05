En materia de investigaciones me hacen los mandados; van a extrañar a un gobernador honesto: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral Jurado dijo que no le preocupa que Maru Campos tome represalias si llegara a ganar la elección del 6 de junio, pues él ha sido un funcionario honesto y tiene la conciencia tranquila.

Corral Jurado señaló que pocos gobernadores pueden asegurar haberse desempeñado con honestidad durante su gestión, mencionando como ejemplo a Francisco Barrio.

“De represalias puedan ser muchas ,pero lo que les quiero decir con toda claridad es que van a ver saliendo de este Palacio a un gobernador honesto… No sé qué va a entrar, pero tengo mi conciencia tranquila. A mí en materia de investigaciones me hacen los mandados porque me he conducido con una honestidad intransitable, van a extrañar a un gobernador honesto, lo van a extrañar”.