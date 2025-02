En los derechos de las mujeres, ni un paso atrás: Paty Ulate

En sesión de Cabildo, la regidora Patricia Ulate llamó a comprometerse en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria y con la defensa de los derechos que han conquistado las mujeres, puntualizando que en los avances logrados en esta materia no debe haber ni un paso atrás.

“Gracias a la perseverancia, la resistencia y la lucha histórica de las mujeres, hemos conquistado espacios fundamentales en la vida política, económica y social. Hemos llegado a posiciones que antes nos fueron negadas, pero debemos tener claro que estas conquistas no han sido concesiones ni regalos. Cada logro es el resultado de años de lucha y de la firme determinación de mujeres que no aceptaron la desigualdad como destino”, señaló Paty Ulate, en el marco de la próxima conmemoración del Día 8 de Marzo.

Bajo la premisa de “No podemos retroceder”, la regidora hizo un llamado a garantizar que los avances en materia de igualdad de género sean irreversibles y a continuar impulsando políticas públicas que protejan y amplíen las oportunidades para las mujeres de Chihuahua.

En este sentido, celebró la próxima conformación del Gabinete Violeta del Gobierno Municipal, a iniciativa del alcalde Marco Bonilla, el cual permitirá transversalizar las políticas públicas con perspectiva de género en todas las dependencias municipales, asegurando que el bienestar de las mujeres sea eje central en la toma de decisiones gubernamentales.

Asimismo, destacó la implementación del protocolo Noche Segura, junto con otras acciones permanentes en materia de seguridad, como mecanismos clave para la prevención y erradicación de la violencia de género.

“Desde este Cabildo, reitero mi responsabilidad de continuar promoviendo iniciativas que garanticen los derechos de las mujeres y fortalezcan su protección”, afirmó Paty Ulate.

Finalmente, exhortó a las y los integrantes del Ayuntamiento a reforzar el compromiso con la igualdad sustantiva y a consolidar una administración pública sensible a las problemáticas que enfrentan las mujeres.

“El 8 de marzo no debe ser solo una fecha de discurso, sino un punto de reflexión y acción para quienes servimos a la comunidad. Con la participación y el compromiso de todas y todos, un futuro más justo e igualitario sí es posible”, concluyó.