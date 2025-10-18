En Chihuahua nos levantamos cuando caemos, se le defiende con la cabeza y corazón: Alex Domínguez

En el Centro de Convenciones de Chihuahua, el diputado federal Alejandro Domínguez rindió su primer informe de actividades. El capitalino como invitados especiales tuvo a su militancia tricolor, al coordinador de la bancada en San Lázaro, Rubén Moreira, a políticos, empresarios, sociedad civil y a Mía Villalobos, sobreviviente de feminicidio y ahora impulsora de iniciativa que de justicia a las mujeres.



En su discurso, Alex agradeció el siempre apoyo de su familia. Mencionó las acciones realizadas en estos primeros 365 días en los que desde la Cámara de Diputados se defiende a Chihuahua de las políticas de Morena.

Al final de su informe de actividades que fueron celebradas por el consejo ciudadano, el político chihuahuense dejó claro que en este estado, la gente se levanta cuando cae y sigue adelante por un mejor rumbo.

”En Chihuahua nos levantamos cuando caemos y, a Chihuahua se le defiende con la cabeza y las causas se hacen con el corazón”.