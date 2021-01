En caso de nómina secreta hay un compromiso con la verdad: Javier Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral afirmó que en cuanto a las carpetas de investigación abiertas sobre el tema de la denominada “nómina secreta”, que operó su antecesor, hay un compromiso no solo con la justicia, sino con la verdad.

En el programa En Línea Directa con el Gobernador, enfatizó que es necesario aclarar esta situación, ante la montaña de mentiras y el caudal de distorsión que han surgido en estos últimos días.

“He hablado con la verdad y me he conducido con rectitud y honestidad: la Fiscalía General del Estado (FGE) a nadie le inventa delitos, o le fabrica acusaciones que no son”, señaló durante la transmisión que semanalmente hace el Canal 28 de televisión local.

Sobre el tema, dijo que existe una amplia cantidad de pruebas, con muchos testigos, con importantes registros documentales, lo que hacen de este, uno de los temas más sólidos y consistentes que forman parte de las investigaciones realizadas por la FGE, dentro de la operación Justicia para Chihuahua.

Javier Corral reiteró que se ha conducido con absoluta honestidad personal: “no hemos inventado delitos a nadie, tengo un compromiso con los chihuahuenses y no los voy a traicionar; en esto va mi legado y no voy a traicionar mi principal legado como gobernador de Chihuahua”.

El titular del Ejecutivo estatal, señaló que al momento han sido procesados varios actores que integraron la “nómina secreta”, asuntos que son llevados bajo los tiempos que van dictando los fiscales, que son independientes de los tiempos políticos que se viven en el estado.

La situación electoral, dijo Javier Corral, en nada cambiará su voluntad política de combatir la corrupción pasada y presente, trátese de quien se trate.

“Ninguna candidatura, ningún proceso interno de la modalidad que sea, del partido que sea, va a blindar a nadie de enfrentar la justicia; es nuestro principal compromiso”, expresó.

El gobernador reiteró que no permitirá que las redes de complicidad y de operación del exgobernador, regresen al estado para burlarse del esfuerzo hecho por los chihuahuenses, para combatir el latrocinio ocasionado al Estado.

En ese sentido, destacó lo sucedido en el transcurso de este día cuando se suscitaron dos hechos de carácter mediático, donde el actual secretario del Ayuntamiento de Chihuahua acusa al exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, de ser en este caso un testigo que ha declarado bajo supuestas amenazas.

La respuesta a dicha acusación, dijo el mandatario, fue de suma importancia, al considerar que se trata de un testimonio muy valioso, porque ataja esa dinámica de mentiras con las que se pretende engañar no solo a la gente, sino utilizar la buena fe de mucha gente en el tema político electoral.

“La declaración de Herrera Corral es contundente y por lo menos, pone en su lugar tantas mentiras y distorsiones que se han hecho”, indicó.

Señaló que Herrera confirmó públicamente lo que ya ha declarado ante el Ministerio Público: que tanto el secretario del Ayuntamiento como la alcaldesa con licencia, recibieron dinero que él les entregó por órdenes de exgobernador y firmaron recibos por esas entregas.

Resaltó el hecho de que después de cuatro años, el exfuncionario haya salido a hablar públicamente sobre el tema para corroborar las declaraciones que ha realizado ante el Ministerio Público.

Recordó que el exsecretario se había mantenido en calidad de testigo con identidad reservada y fue parte de las operaciones de dicha nómina, por instrucciones del exgobernador.

“Se descubre que es uno de los testigos que ha colaborado con la autoridad, porque sabía cómo el secretario del Ayuntamiento y la alcaldesa con licencia, tramaban presentar descontextualizadas estas grabaciones”, agregó.

Catalogó su testimonio como contundente en este tema para hacer frente a todo lo que se ha dicho sobre la manera en que actúa el ministerio público, colaboración que aclaró, ha hecho por voluntad propia y con el interés de contar con los criterios de oportunidad establecidos en la ley.