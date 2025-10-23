En casi diez meses de trabajo, el Pleno del ICHITAIP ha resuelto 2 mil 771 recursos de revisión

Los proyectos y acciones realizados por los Comisionado que conforman el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) están encaminados a que todas las personas en ejercicio de sus derechos constitucionales reciban información clara y accesible, para que, en ejercicio de la transparencia, tengan mejores elementos para la toma de decisiones en cualquier segmento de sus actividades cotidianas.

Como parte del cumplimiento de sus actividades sustantivas, el Comisionado Presidente Sergio Rafael Facio Guzmán y las Comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, del mes de enero al 22 de octubre pasado, suman la resolución de dos mil 771 recursos de revisión interpuestos por los usuarios del sistema de acceso a la información, la mayoría de ellos por unanimidad.

Durante el periodo en mención, se emitieron mil 762 resoluciones a recursos de revisión, mientras que, a través de acuerdos, se llegó a la resolución de mil nueve recursos.

En la contabilidad de recursos de revisión por mes, registra que, en enero, los Comisionados resolvieron 303 recursos de revisión; en febrero, 223, marzo 332, abril 137, mayo 197, junio 143, julio 147 de julio, en agosto 103, en septiembre 120 y en octubre, hasta el miércoles 22, se resolvieron 57.

Las resoluciones a través de los acuerdos de revisión se resolvieron en enero 24 recursos, en febrero 109, en marzo 149, en abril 111, en mayo 103, en junio 140, en julio 61, en agosto 88, en septiembre 97 y en octubre, hasta el miércoles 22, 127 resoluciones.

Por otra parte, los diversos sujetos obligados en el estado de Chihuahua recibieron 13 mil 325 solicitudes de información, de las cuales once mil 883 corresponden a solicitudes de acceso a la información y mil 442 a solicitudes en modalidad de protección de datos personales.