Caso de hermano de magistrada se investigará sin sesgos políticos: Presidente del TDJ

El magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Francisco Acosta Molina, informó que ya se analiza la denuncia en contra del juez que otorgó la semilibertad a un hombre sentenciado por el delito de secuestro y quien resultó ser hermano de la magistrada Nancy Escárcega.

Sin embargo, Acosta Molina aclaró que toda investigación lleva su tiempo, además de que para no afectar el caso, no puede hablar más de la cuenta para no alterar el debido proceso.

“Está primero en el análisis de la denuncia luego viene a recabar elementos pedir informes y todo eso lleva tiempo, no es de dámelo para mañana, porque una denuncia tiene que traer elementos, no puede nada más denunciar y ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Denuncia, si se determina que sí es investigable, se investiga y se empiezan a requerir informes. Eso pasa en todas las denuncias, se requieren informes ya cuando se tiene toda la información se analiza, y ahora sí se toman determinaciones”, informó Acosta Molina.

“Entonces, cualquier investigación lleva su tiempo, lleva su curso. Lo que sí les puedo asegurar es que no hay una sola investigación que se deje sin estudiar. Todas se estudian, pero se estudian minuciosamente. Todas las investigaciones, no voy a particularizar porque tengo impedimento legal para ello, pero todas se estudian, sólo hay que esperar los tiempos. Todas las denuncias que se presenten en el Tribunal de Disciplina se van a investigar, y se van a investigar con rigor, se van a investigar objetivamente, fuera de sesgos políticos”, concluyó el magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial.