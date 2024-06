Empresas buscan espacios para invertir en el centro: Cocentro

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Claudia Portillo López dio a conocer que actualmente se tiene disponibilidad de locales en el primer cuadro de la ciudad, mismos que han sido analizados para nuevos comercios.

Hace unas semanas se anunció la llegada de Cars Jr al centro de la ciudad por lo cual esta cadena mundial realiza estudios de mercado para la localización de sus tiendas, por lo cual la líder del centro asegura que es una buena respuesta para incrementar visitantes al sector.

Esto dará más interés de inversionistas, es el resultado que se ha visto en meses para potencializar el barrio mágico de la ciudad, se espera que pronto se realice algo concreto para detonar la economía y la competitividad.

“No he tenido noticias de alguno que se concrete si he visto que hay varias empresas que quieren venir al centro hay locales disponibles a lo mejor no han encontrado locales uno con requerimientos o localización que ellos quieren”, comentó.

Cabe destacar que el centro de la ciudad presenta hasta el momento grandes locales disponibles en la calle Libertad, Victoria y Morelos que podrían ser evaluados por cadenas comerciales o empresas locales pequeñas para su renta.