Empresarios de bares piden a la gente ser responsables; aseguran que movilidad es la culpable de volver a rojo, no el alcohol

Mauricio Moure, dueño de La Regina y miembro Unión de Alimentos y Bebidas de Chihuahua este jueves convocó a la prensa para dar a conocer la inquietud de los empresarios en el área de bares. Puntualizó que la ley seca no es la solución, pues lo que no permite avanzar en esta pandemia es el poco control que hay en la movilidad de personas que no acatan las reglas de salud para evitar contagios.

"Movilidad de las personas es la que afecta en esta pandemia, no el alcohol", así lo dio a conocer Mauricio Moure, empresario, mismo que asegura que la ley seca, no es la solución

“Creemos que la movilidad es la que realmente está afectando y no tanto el alcohol. Podemos hacerlo porque podemos aguantarnos 15 días en la casa, es cuestión de hacer consciencia y ser responsables”.

El empresario al hacer el llamado de ser responsables, recalcó que no quieren que sea un semáforo igual al que comenzó en marzo-abril ya que este viene con ocho meses de cansancio en el sector Salud, menos insumos, hartazgo de la gente por estar encerrada, con deudas, muchos sin empleo, con depresiones, entre otros aspectos negativos.

“Pedimos al empresariado y sociedad chihuahuense que se sume de una manera consciente estos primeros 15 días a llevar a cabo su cuarentena como necesitamos, para poder regresar a trabajar y no perder nuestro patrimonio y el esfuerzo de tantos años, les pedimos que estén atentos a la redes sociales de la Unión y compartan, de antemano muchas gracias“.