Empresa prestó servicio por 23.2 mdp pero gobierno no pagó: defensa de Tachiquín

Noticias de Chihuahua.-

La defensa del ex secretario de Educación, Cultura y Deporte, Marcelo González Tachiquín, presentó diversas pruebas para demostrar que la empresa Explocean S.A. de C.V., sí prestó el servicio de asesoría para regularizar plazas docentes entre 2014 y 2015 para el que fue contratada, pero la Secretaría de Hacienda del Estado no realizó el pago de 23 millones 200 mil pesos, a fin de comprobar que su representado no incurrió en el desvío del que lo acusó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En audiencia encabezada por el juez Luis Carlos Flores Morales, los abogados de González Tachiquín solicitaron el sobreseimiento dentro de la causa penal 11/2019, referente al desvío de 23 millones 200 mil pesos del erario estatal en el 2015.

Los defensores señalaron que, durante el desahogo de la investigación complementaria, se encontró que la acusación formulada por el Ministerio Público no tiene sustento, pues al ex funcionario se le imputó el haber simulado un procedimiento administrativo relativo a la contratación de servicios de “asesoría técnica y financiera para el análisis de la recuperación y/o reestructura y/o regularización con base en una disminución de incremento o déficit al presupuesto del Fondo de Aportación para la Educación”, por parte de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), en favor de la empresa Explocean S de RL de CV, los cuales no fueron prestados.

Sin embargo, tras recabar varios testimonios de diversas personas, entre ellas, Miguel Ángel González Avendaño, director de la empresa Explocean, se evidenció que dichos trabajos sí se realizaron.

El testigo declaró que trabajó con Gobierno del Estado en asuntos relacionados con licencias de conducir pero que en abril de 2014 lo contactó el director de Vialidad, Ricardo Yáñez Herrera, quien le comentó que también tenía interés en los asesorías técnicas que prestaban para reestructurar el déficit de las nóminas docentes a fin de que el Estado no perdiera 526 millones 71 mil pesos durante la transición del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) hacia el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Para ello, dijo el testigo, desde 2014 se realizaron diversos trabajos e incluso se contrataron a técnicos especialistas para lograr recuperar este déficit y para comprobarlo presentó facturas y otros documentos donde se corroboran cada una de estas acciones.

Para los trabajos se conformó un equipo técnico por parte de Explocean y otro de Gobierno del Estado en el que no figuraba González Tachiquín.

En diciembre de ese mismo año se emitió una factura por 50 millones de pesos, sin embargo, la empresa sólo cubrió el servicio de forma parcial y únicamente pidió un pago por 23 millones 200 mil pesos que nunca se realizó pese a haber sostenido reuniones con el entonces secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, en 2015 y pese a que el gobierno volvió a solicitar sus servicios.