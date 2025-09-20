Emprendedores concluyen programas de desarrollo ofrecido por Municipio

–Los programas Emprendedora y Extraordinaria, CREATE y Mejorathón brindaron herramientas y mentorías que impulsan negocios sostenibles y con impacto social

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, en colaboración con Emprendemos, realizó la entrega de reconocimientos a los participantes de los programas Emprendedora y Extraordinaria, CREATE y Mejorathón, implementados durante este año.

En esta ceremonia, se reconoció a 65 emprendedoras y emprendedores que concluyeron satisfactoriamente los talleres intensivos y los procesos de acompañamiento ofrecidos por estos programas, diseñados para fortalecer el desarrollo de negocios sostenibles y con impacto social.

Los programas se desarrollaron a través de los Módulos de Impulso a la Familia (MIFAM), coordinados por Emprendemos con el apoyo del Gobierno Municipal de Chihuahua.

La emprendedora Margarita Muñetón, fundadora de La Receta de Magui, compartió su testimonio, resaltando cómo su participación en los diferentes programas de Emprendemos ha impulsado el crecimiento de su negocio y su empoderamiento como mujer emprendedora.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer el ecosistema emprendedor de Chihuahua, ofreciendo herramientas prácticas, mentorías y espacios de aprendizaje que contribuyan al desarrollo de negocios sostenibles y al crecimiento económico de la ciudad.