Empleados de recolección de basura no puede condicionar aguinaldo por servicio

Noticias de Chihuahua.-

El titular de Servicios Públicos Municipales, Ricardo Martínez dio a conocer que los empleados de la recolección de basura recibieron ya su aguinaldo, por lo que todo aquel habitante que desee darle propina por el servicio en esta temporada, lo puede hacer de manera voluntaria.

Y es que hay quienes han denunciado que empleados piden dinero a cambio de levantar la basura.

Dejó claro el funcionario que todos ellos tienen un salario y sus respectivas prestaciones de ley.

“Si alguna persona o algún ciudadano tiene interés en darle alguna propina pueden hacerlo, no hay ningún problema… pero si condiciona el servicio a que no me llevo tú basura si no me das dinero, entonces ahí si hay problema y es importante hacerlo saber al 072 o Marca el Cambio“, expresó.